Red Bull Salzburg besucht 106-jährigen Fan zum Geburtstag

Der älteste Fan vom Fußballclub Red Bull Salzburg wurde von einem Spieler und dem Maskottchen anlässlich seines 106. Geburtstages besucht.

Mit einer herzigen Aktion sorgt der FC Red Bull Salzburg in den Sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Sie besuchten den ältesten Fan des Vereins, und gratulierten ihm zum 106. Geburtstag. Josef war von dem Besuch des Maskottchens und des Spielers Valentin Sulzbacher sichtlich gerührt.

Viele Geschenke für Fan

Die beiden kamen nicht mit leeren Händen: Josef bekam einen Kuchen, einen Gutschein für ein Spiel und ein personalisiertes Trikot, mit Unterschriften aller Spieler. Auf Facebook und Instagram sind schon viele positive Reaktionen in den Kommentaren zu lesen.