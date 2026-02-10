Badner Kaserne wird zum Verkauf angeboten

Die ehemalige Martinek-Kaserne wird erneut zum Kauf angeboten. Der Mindestwert liegt bei 36 Millionen Euro.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und die Bürgermeisterin von Baden Carmen Jeitler-Cincelli (beide ÖVP) waren in einer Aussendung beide darüber erfreut, dass dem Areal neues Leben eingehaucht wird. „Nach erfolgreichem Abschluss der Vorarbeiten stehen wir nun am Beginn eines neuen Kapitels der Martinek-Kaserne“, betonte Tanner.

„Raum für Entwicklung“

Die Gesamtfläche des Verkaufsobjekts beträgt in etwa 369.000 Quadratmeter, der Mindestverkaufswert beträgt 36 Millionen Euro. Das Kasernenareal ist zudem denkmalgeschützt. Dennoch eröffne sich „Raum für Entwicklung“, sagt Bürgermeisterin Jeitler-Cinelli.

Kurzer Auszug aus der Geschichte Die Martinek-Kaserne wurde im Mai 1938 nach den Plänen des deutschen Architekten Leo Splett errichtet. Im Jahr 1963 wurde die Kaserne zu Ehren von General Robert Martinek in Martinek-Kaserne umbenannt. 2010 beschloss die Reformkommission des Bundesheeres den Standort aufzugeben. Seit 2013 wird die Kaserne nicht mehr militärisch genutzt.

