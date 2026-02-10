82-Jähriger wird verletzt auf der Piste liegen gelassen

Ein unbekannter Skifahrer fuhr einen 82-Jährigen im Skigebiet Serlesbahnen nieder, und blieb nicht stehen. Die Polizei sucht nach ihm. Der Verletzte musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Gegen 13 Uhr fuhr der 82-Jährige auf der blauen Piste 1 in Richtung Tal. Bei der Bergstation kam es dann zur Kollision mit einem zweiten Skifahrer. Der ältere Herr stürzte, und blieb verletzt liegen. Der Unfallgegner fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Pistenrettung kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten, der Rettungshubschrauber Christophorus 1 brachte ihn ins Krankenhaus nach Innsbruck.

Hinweise und Zeugen gesucht Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sowie den zweiten Beteiligten, sich bei der Inspektion Fulpmes unter der Telefonnummer059133/7112 zu melden. Der Unfallgegner trug einen roten Skianorak.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 22:03 Uhr aktualisiert