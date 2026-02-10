Österreich-Wetter: Wolken und Regen am Mittwoch

Wolken einer Störung ziehen zur Wochenmitte im Tagesverlauf von Westen über Österreich und lösen über den Niederungen in der Osthälfte den Nebel und Hochnebel ab, so die GeoSphere Austria. Diese Wolken sorgen außerdem vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten für zeitweiligen Regen. In der Früh kann es auf den noch kalten Fahrbahnen im Mühlviertel und Waldviertel mitunter glatt werden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 Meter und 1600 Metern Seehöhe. Während der Nachmittagsstunden steigen schließlich die Chancen auf kurze Auflockerungen, vor allem aber im Westen und Süden, bevor gegen Abend die nächsten dichten Wolken Österreich erreichen. Der Wind dreht mit dem Niederschlag auf westliche Richtungen und weht schwach bis mäßig. Die Frühtemperaturen betragen minus drei bis plus vier Grad. Tagsüber hat es 6 bis 12 Grad.

Kein gutes Bergwetter

Eine Warmfront bringt von Westen her ein wenig Schnee. Bei schlechter Sicht herrschen über den Bergen keine guten Bedingungen. Nur ganz im Osten des Landes ist es am Vormittag oft noch trocken, dann bringt auch dort die Front schlechtere Sicht und etwas Schneefall. Am Nachmittag ist es im Süden meist schon trocken, nur vereinzelt gibt es kurze Auflockerungen. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter an. Starker Wind kommt aus Westen, mit Spitzen in exponierten Lagen bis zu 80 km/h.