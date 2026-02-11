Schwerer Rodelunfall: 16-Jähriger prallte gegen Baum

Ein schwerer Rodelunfall hat sich am Dienstagvormittag im Tiroler Schigebiet „Schijuwel Wildschönau“ ereignet. Ein 16-Jähriger kam auf der Rodelbahn Lanerköpfl von der Strecke ab und prallte gegen einen Baum.

Der 16-Jährige wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und schließlich durch den Notarzthubschrauber „Heli 3“ mit einer Armverletzung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.

Am Dienstagvormittag, 10. Februar, fuhr ein 16-jähriger Österreicher auf der Rodelbahn Lanerköpfl im Schigebiet „Schijuwel Wildschönau“ (Gemeindegebiet Niederau/Wildschönau in Tirol) mit einer Rennrodel talwärts. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Jugendliche vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit über den Wegrand hinaus und kollidierte folglich abseits der Rodelbahn mit einem Baum.

Begleiter (16) alarmierte Rettungskräfte

Ein gleichaltriger Begleiter nahm den Unfall unmittelbar wahr und setzte die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und schließlich durch den Notarzthubschrauber „Heli 3“ mit einer Armverletzung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen.

