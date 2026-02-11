Skip to content
In Salzburg fuhr ein Mann betrunken mit seinem E-Scooter.
Salzburg
11/02/2026
Unfall

Schnapsidee: Betrunkener fuhr mit E-Scooter und verletzte sich

Keine gute Idee hatte heute, 11. Februar, am frühen Morgen in Salzburg. Er fuhr betrunken mit seinem E-Scooter und zahlte Lehrgeld.

In den frühen Morgenstunden des 11. Februar kam ein 34-jähriger Israeler auf der linken Glanzeile im Stadtgebiet von Salzburg auf der mit Rollsplitt gestreuten Asphaltfläche mit seinem E- Scooter zu Sturz. Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 1,4 Promille positiv. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Rote Kreuz ins Universitätsklinikum Salzburg verbracht.

