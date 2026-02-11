Schnapsidee: Betrunkener fuhr mit E-Scooter und verletzte sich

Keine gute Idee hatte heute, 11. Februar, am frühen Morgen in Salzburg. Er fuhr betrunken mit seinem E-Scooter und zahlte Lehrgeld.

In den frühen Morgenstunden des 11. Februar kam ein 34-jähriger Israeler auf der linken Glanzeile im Stadtgebiet von Salzburg auf der mit Rollsplitt gestreuten Asphaltfläche mit seinem E- Scooter zu Sturz. Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 1,4 Promille positiv. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Rote Kreuz ins Universitätsklinikum Salzburg verbracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 08:19 Uhr aktualisiert