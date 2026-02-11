Im eigenen Kot dahingesiecht: Rettung für drei Welpen aus Horror-Wohnung

Erst kürzlich mussten drei Welpen im Flachgau, Salzburg, aus einer Horror-Wohnung gerettet werden Die drei Hundekinder lebten in ihrem eigenen Kot und Urin.

Ein schreckliches Bild zeigte sich kürzlich Pfotenhilfe-Mitarbeitern in Salzburg. Drei Hundekinder mussten aus einer Wohnung gerettet werden. Deren Besitzer war festgenommen worden, die Welpen waren sich selbst überlassen worden…

Welpen siechten in eigenem Kot dahin

Kürzlich konnten drei Hundewelpen durch den Tierschutzhof Pfotenhilfe aus einer Wohnung im Salzburger Flachgau gerettet werden. Das Drama kam durch eine Festnahme des Halters ans Tageslicht, da die nur einige Wochen alten Hundekinder unversorgt zurückgeblieben wären und die Polizei daher das Veterinäramt alarmierte. Den Pfotenhilfe-Mitarbeitern bot sich ein erbarmungswürdiges Bild: „In einer stinkenden, verschimmelten Ecke mussten die zwei Buben und das Mädchen im eigenen Kot und Urin eingepfercht dahinvegetieren“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. „Die Welpen hatten Milben, Würmer und Durchfall und ganz offensichtlich noch nie einen Tierarzt gesehen. Ihre mageren Körper waren hungrig und kraftlos.“ Triggerwarnung: Im folgenden Bilderslider sind Fotos, die für sensible Personen nicht geeignet sind.

©PFOTENHILFE | Drei Welpen… ©PFOTENHILFE | …mussten aus einer Salzburger Wohnung befreit werden. ©PFOTENHILFE | Die Wohnung schimmelte… ©PFOTENHILFE | …und die Welpen lebten in ihrem eigenen Kot.

Trio sucht nun eine liebevolle Familie

Stadler ließ die Kleinen sofort untersuchen, gegen Parasiten behandeln und auch so bald es möglich war impfen und gesetzeskonform chippen. „Wir gaben ihnen die Namen Pina, Winnie und Scooby und päppelten sie mit bestem Futter auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnten sie auf unseren großen Wiesen herumtollen und Abenteuer erleben. Sie sind richtig aufgeblüht und sehr dankbar über die Befreiung aus ihrem Elend und natürlich auch ein bisserl schlimm – Kinder halt“, sagt Stadler augenzwinkernd. Das Trio ist mittlerweile behördlich freigegeben und auch fit und groß genug, um Familien zu suchen, die sie liebevoll aufnehmen und als vollwertige Familienmitglieder sehen.

