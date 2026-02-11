Horror-Crash fordert ein junges Todesopfer

Ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der B2 bei Großrupprechts, Niederösterreich. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Ein 32-Jähriger verlor dabei sein Leben.

Autos wurden rund 30 Meter auseinander geschleudert

Kurz vor 21.30 Uhr kam es auf dem Straßenstück zwischen Großrupprechts (Gemeinde Vitis) und Langschwarza (Gemeinde Schrems, Bez. Gmünd) zu dem schweren Unfall. Eine 42-jährige Frau fuhr von Vitis Richtung Schrems, der 32-jährige Lenker in die Gegenrichtung. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass die beiden Fahrzeuge rund 30 Meter auseinander geschleudert wurden. Der Kleinwagen des 32-jährigen kam auf der Beifahrerseite im Straßengraben zum Stillstand, Teile des Motors wurden in das Feld auf der gegenüberliegenden Straßenseite geschleudert. Der PKW der 42-jährigen Lenkerin stand einige Meter abseits der Fahrbahn in einer Wiese.

32-Jähriger erlag seinen schweren Verletzungen

Die Einsatzkräften befreiten die beiden Insassen – teils mit hydraulischen Rettungsgeräten – aus ihren Unfallwracks. Die 42-jährige wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Landesklinikum Zwettl gebracht. Ein Notarzt- und Rettungsteam versorgten zeitgleich den 32-jährigen Lenker. Er wurde in das Landesklinikum Horn gebracht, wo er noch in der Nacht an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Die genauen Unfallumstände sind nicht bekannt und werden von der Polizei ermittelt. Nach der Unfallaufnahme wurden die beiden Fahrzeuge von den Feuerwehren Vitis und Schrems geborgen und abtransportiert.

©BFK WT / St. Mayer | Ein schwerer Unfall… ©BFK WT / St. Mayer | …ereignete sich… ©BFK WT / St. Mayer | …am Dienstagabend… ©BFK WT / St. Mayer | …in Niederösterreich. ©BFK WT / St. Mayer

Im Einsatz:

Im Einsatz standen die Feuerwehren Großrupprechts, Heinreichs, Vitis und Schrems mit 49 Mitglieder, zwei Rettungstransportwagen und ein Notarztteam aus Gmünd, ACN und der Bezirkseinsatzleiter Rotes Kreuz aus Waidhofen/Thaya sowie mehrere Einheiten der Polizei. Während der Arbeiten war die B2 für den gesamten Verkehr gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 11:05 Uhr aktualisiert