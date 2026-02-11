Skip to content
/ ©Instagram/Österreich findet euch
Bild auf 5min.at zeigt die vermisste Laura V.
Weißt du, wo Laura V. sein könnte?
Salzburg
11/02/2026
Seit 4 Tagen...

15-Jährige Salzburgerin Laura V. wird vermisst

Laura V. aus Salzburg wird seit vier Tagen vermisst. Hast du sie gesehen?

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(53 Wörter)

„Laura V. (15) wird seit 7. Februar 2026, 15.53 Uhr, vermisst“, berichtet Österreich findet euch. Der letzte bekannte Aufenthaltsort soll der Salzburg Hauptbahnhof gewesen sein. Infos werden an die Polizei erbeten.

So sieht Laura V. aus:

  • Sie ist 155-160 cm groß,
  • hat schwarz gefärbte Haare
  • und ein schwarzes Nasenpiercing.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 09:54 Uhr aktualisiert
