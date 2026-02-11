15-Jährige Salzburgerin Laura V. wird vermisst

Laura V. aus Salzburg wird seit vier Tagen vermisst. Hast du sie gesehen?

Weißt du, wo Laura V. sein könnte?

Veröffentlicht am 11. Februar 2026, 09:52 / ©Instagram/Österreich findet euch

„Laura V. (15) wird seit 7. Februar 2026, 15.53 Uhr, vermisst“, berichtet Österreich findet euch. Der letzte bekannte Aufenthaltsort soll der Salzburg Hauptbahnhof gewesen sein. Infos werden an die Polizei erbeten.

So sieht Laura V. aus:

Sie ist 155-160 cm groß,

hat schwarz gefärbte Haare

und ein schwarzes Nasenpiercing.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 09:54 Uhr aktualisiert