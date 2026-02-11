/ ©Instagram/Österreich findet euch
15-Jährige Salzburgerin Laura V. wird vermisst
Laura V. aus Salzburg wird seit vier Tagen vermisst. Hast du sie gesehen?
„Laura V. (15) wird seit 7. Februar 2026, 15.53 Uhr, vermisst“, berichtet Österreich findet euch. Der letzte bekannte Aufenthaltsort soll der Salzburg Hauptbahnhof gewesen sein. Infos werden an die Polizei erbeten.
So sieht Laura V. aus:
- Sie ist 155-160 cm groß,
- hat schwarz gefärbte Haare
- und ein schwarzes Nasenpiercing.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 09:54 Uhr aktualisiert
