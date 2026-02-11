„Baustellen-Mafia“ gestoppt: 166.000 Euro Beute nach 22 Einbrüchen

Dabei wurden hochwertige Bauwerkzeuge und Baumaschinen gestohlen. Am 18. März 2025 konnte ein von der Tätergruppe verwendetes Fahrzeug am Grenzübergang Röszke (Ungarn) von der ungarischen Polizei angehalten werden. Hierbei wurden im Laderaum des Fahrzeuges zahlreiche gestohlene Bauwerkzeuge und Baumaschinen aus Österreich vorgefunden und sichergestellt.

Nach Wien überstellt

Der Lenker des Fahrzeuges, ein 26-jähriger Serbe wurde nach Beantragung eines europäischen Haftbefehls festgenommen und am 28. März 2025 nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme war er zu den Tathandlungen geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Die Kriminalisten konnten bei weiteren umfangreichen Erhebungen zwei weitere serbische Staatsbürger als mutmaßliche Mittäter ausforschen. Auch für diese wurden europäische Haftbefehle erlassen. Durch die sorgfältige Auswertung des sichergestellten Diebesgutes und weitere intensive Ermittlungen konnten die Polizistinnen und Polizisten der mutmaßlichen Tätergruppe insgesamt 22 Einbrüche in Firmenfahrzeuge im Stadtgebiet von Wien mit einer Gesamtschadenssumme von mehr als 166.700,– Euro zuordnen. Die Straftaten wurden von 11. März 2025 bis 18. März 2025 verübt.

In Ungarn festgenommen

Ein 38-jähriger serbischer Mitbeschuldigter wurde am 9. August 2025 in Tompa (Ungarn) festgenommen und am 19. August 2025 nach Österreich ausgeliefert. Er war bei der Einvernahme teilweise geständig und wurde über Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Der dritte Beschuldigte, ein 32-jähriger serbischer Staatsbürger, wurde am 10. November 2025 in Berlin (Deutschland) aufgrund des europäischen Haftbefehls festgenommen und am 29. Jänner 2026 nach Österreich ausgeliefert. Bei der Einvernahme war er geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

