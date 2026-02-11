Drogen, Promille & Schrott-Lkw: Salzburgs Polizei zieht Bilanz

Am Vormittag des 10. Februar 2026 wurde eine Verkehrstreife auf einen Pkw-Lenker mit auffälliger Fahrweise auf der Westautobahn (A1) aufmerksam. Der Pkw wurde daraufhin im Bereich der Autobahnabfahrt Salzburg Messezentrum von der Autobahn abgeleitet und kontrolliert. Der 26-jährige afghanische Lenker wies Symptome einer Beeinträchtigung auf. Ein Alkotest verlief negativ. Ein Suchtmitteltest verlief positiv (Cannabis).

Am Vorabend einen Joint geraucht

Die darauffolgende ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit des 26-Jährigen. Der Afghane gab an, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben und übergab zudem den Polizisten eine geringe Menge Cannabiskraut. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Zuge einer Routinekontrolle konnte in Hof bei Salzburg ein weiterer Lenker aus dem Verkehr gezogen werden. Bei dem 27-jährigen Flachgauer konnten Symptome einer Beeinträchtigung festgestellt werden. Er verweigerte jedoch den Suchtmitteltest, weshalb er zu einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung aufgefordert wurde. Die ärztliche Untersuchung ergab die Fahruntauglichkeit. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Alkolenker baute Unfall

Am frühen Abend des 10. Februar 2026 wurde ein Fahrzeugüberschlag in St. Johann im Pongau gemeldet. Der 22-jährige rumänische Lenker sowie sein 20-jähriger österreichischer Beifahrer konnten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbständig befreien und gaben an, nicht verletzt zu sein. Bei dem Rumänen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Zuge von Schwerverkehrskontrollen auf der Tauernautobahn (A10), Kontrollstelle Kuchl, wurden am 10. Februar 2026 zwei Lkw aus dem Verkehr gezogen. Sowohl bei dem griechischen Sattelzug, als auch bei dem slowenischen Lkw mit türkischem Anhänger wurden mehrere schwerwiegende Mängel festgestellt. Beiden Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt. Alle Lenker werden bei den zuständigen Behörden zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert