Drama auf A7: Frau springt nach Streit aus fahrendem Auto

Auf der A7 in Linz kam es am Dienstagabend zu einem dramatischen Zwischenfall: Eine 27-jährige Frau sprang während der Fahrt aus einem Auto, nachdem es zuvor zu einem Streit mit der Lenkerin gekommen war.

Die 27-Jährige wurde anschließend mit der Rettung zur Kontrolle in das Linzer UKH gebracht.

Ein Streit in einem Auto auf der A7 in Linz endete am Dienstagabend mit einem gefährlichen Sprung: Gegen 18.25 Uhr befand sich eine 27-jährige Ukrainerin als Beifahrerin im Wagen einer 32-jährigen Linzerin in Fahrtrichtung Nord. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten die beiden Frauen in einen Streit, woraufhin die Beifahrerin sofort aussteigen wollte.

Nach Streit: Frau sprang aus fahrendem Auto

Da sie sich allerdings auf der Autobahn befanden, konnte die Lenkerin das Fahrzeug nicht sofort anhalten und wollte bei der nächsten Abfahrt abfahren. Als die Lenkerin die Geschwindigkeit verringerte, löste die 27-Jährige den Sicherheitsgurt und sprang bei ca. 10 km/h aus dem fahrenden Fahrzeug. Die 32-Jährige hielt ihr Fahrzeug am Pannenstreifen, lief zur Verletzten und verständigte die Rettung. Die 27-Jährige wurde anschließend mit der Rettung zur Kontrolle in das Linzer UKH gebracht.

