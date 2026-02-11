Ferien-Wechsel: Mega-Stau auf Österreichs Autobahnen erwartet

Das kommende Wochenende wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes verkehrsintensiv. Hauptgründe für Staus und längere Verzögerungen sind der Ferienwechsel, starker Skifahrer- und Ausflugsverkehr in die Wintersportregionen sowie ein Konzert in Wien und ein Auftritt von Mario Barth in Salzburg.

Ferien-Wechsel in Österreich und Deutschland

Während in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Semesterferien zu Ende gehen, starten sie in Oberösterreich und der Steiermark. Auch in Deutschland beginnt in Bayern, dem Saarland und Thüringen die Winterferien. In Teilen der Tschechischen Republik kommt es ebenfalls zu einem Ferienwechsel. Dadurch sind sowohl verstärkte Anreisebewegungen in Richtung Skigebiete als auch Rückreisebewegungen Richtung Osten und Richtung Deutschland zu erwarten.

Stau-Hotspots: Am Freitag, 13. Februar 2026, ist vom Nachmittag bis in den Abend mit Staus auf den bekannten Stadtausfahrten zu rechnen. Durch den Ferienbeginn in Oberösterreich sind in Linz insbesondere folgende Abschnitte staugefährdet: Mühlkreisautobahn (A7), Richtung Westautobahn (A1), zwischen Hafenstraße und Knoten Linz, abschnittsweise

Umfahrung Ebelsberg, stadtauswärts, vor dem Mona-Lisa-Tunnel

Kremstal Straße (B139), Richtung Donaulände, zwischen Sandgasse und Römerbergtunnel

Zweite Reisewelle

Die zweite Reisewelle des Wochenendes erwartet der ARBÖ am Samstag, 14. Februar 2026, vor allem zwischen den frühen Morgenstunden und dem späten Vormittag. Hier dominiert die Anreise in die Skigebiete, die sich mit dem klassischen Wochenendverkehr überlagert.

Die wahrscheinlichsten Staustrecken am Samstag sind: Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg sowie in Richtung Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall

Autobahn München–Salzburg (A8), Richtung Salzburg vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall

Pyhrnautobahn (A9), im Bereich der Tunnelkette Klaus sowie vor der Ausfahrt ins Ennstal

Tauernautobahn (A10), rund um Salzburg, vor dem Knoten Pongau sowie auf der Tauernscheitelstrecke, insbesondere vor dem Tauerntunnel

Pinzgauer Straße (B311), zwischen dem Steinpass und Lofer

Ennstal Straße (B320), zwischen Radstadt und Schladming



Sonntag ist es wohl ruhiger

Am Sonntag verläuft der Verkehr tagsüber meist etwas ruhiger. Ab dem frühen Nachmittag ist jedoch im Großraum Salzburg sowie vor dem Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall in Richtung Deutschland wieder mit Staus zu rechnen, da sich Rückreiseverkehr aus den Semesterferien mit dem Wochenendverkehr überlagert.

Staugefahr an den Grenzen – Deutschland und Tschechien im Fokus Durch den Ferienwechsel sind Wartezeiten an den Grenzen vor allem am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag möglich, insbesondere: Westautobahn (A1), Grenzübergang Walserberg/Bad Reichenhall

Innkreisautobahn (A8), Grenzübergang Suben/Passau

Inntalautobahn (A12), Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Nordautobahn (A5), Grenzübergang Drasenhofen/Mikulov

Mühlviertler Schnellstraße (S10), Grenzübergang Wullowitz/Dolní Dvořištĕ

Michelle in der Wiener Stadthalle am Freitag & Mario Barth in Salzburg

Am Freitag, 13. Februar 2026, gastiert die deutsche Schlagersängerin Michelle ab 20 Uhr in der Wiener Stadthalle, Halle D. Tausende Fans werden sich den voraussichtlich letzten Auftritt in Österreich nicht entgehen lassen. Rund um die Wiener Stadthalle ist insbesondere vor Beginn sowie nach dem Ende der Veranstaltung mit Verzögerungen zu rechnen. Am Samstag, 14. Februar 2026, tritt Mario Barth um 19 Uhr in der Salzburgarena auf. In der Salzburgarena sind je nach Bestuhlung und Nutzung bis zu rund 5.900 Besucherinnen und Besucher möglich. Entsprechend ist vor allem in den Stunden vor Beginn sowie nach Veranstaltungsende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Staugefahr besteht rund um das Messezentrum Salzburg insbesondere auf der Westautobahn (A1) im Nahbereich der Abfahrt Messe, auf der Autobahn München–Salzburg (A8) im Zulauf Richtung Salzburg sowie auf den Zubringerachsen im Stadtgebiet. Parkmöglichkeiten gibt es im Bereich Messezentrum/Salzburgarena, diese werden jedoch voraussichtlich rasch ausgelastet sein. Als Alternative bieten sich Park-and-Ride-Angebote an. Der ARBÖ empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, unter anderem mit den Obus-Linien 1, 7 und 8 sowie der Buslinie 11.

Zeit einplanen

„Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte wegen Ferienwechsel und Skifahrer-Verkehr vor allem am Samstagvormittag und am Sonntagnachmittag deutlich mehr Zeitreserven einplanen. Für Veranstaltungsbesuche in Wien und Salzburg empfehlen wir nach Möglichkeit die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Park-and-Ride-Angeboten. Laufend aktuelle Informationen zu Staus, Sperren und Baustellen bietet der ARBÖ-Verkehrsservice sowie der ORF-Teletext auf Seite 431“, so der ARBÖ-Informationsdienst.