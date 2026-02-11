Möglicher Amoklauf gemeldet: Polizei-Großeinsatz an Mittelschule

Eine mutmaßliche Drohung hat am Dienstagvormittag einen Polizeigroßeinsatz an einer Mittelschule in Wels ausgelöst. Nachdem zwei Schülerinnen ein verdächtiges Gespräch gemeldet hatten, wurde das Schulgebäude überprüft.

An einer Schule in Wels kam es zu einem Großeinsatz.

Bereits am Dienstagvormittag kam es an einer Mittelschule in Wels (Oberösterreich) zu einem größeren Polizeieinsatz. Zwei Schülerinnen sollen ein Gespräch mitbekommen haben, in dem angeblich über einen geplanten Amoklauf geredet wurde, wie Medien berichten. Dies meldeten sie sofort den Lehrkräften, die wiederum die Einsatzkräfte einschalteten. Ein Großeinsatz war die Folge.

Möglicher Amoklauf gemeldet: Einsatzkräfte konnten Entwarnung geben

Die Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das gesamte Schulgebäude, konnten jedoch keine gefährlichen Gegenstände oder Hinweise auf eine konkrete Bedrohung finden. Die Schülerinnen wurden genauer zu dem mutmaßlichen Gespräch befragt, konnten jedoch ebenfalls keine weiteren Details liefern. Gefahr für Lehrer und Schüler bestand laut den Einsatzkräften zu keiner Zeit.

