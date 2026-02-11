Sigi Fink: Ö3-Wetterstar moderiert jetzt Guten Morgen Österreich

Frühe Stunden ist er gewohnt: Sigi Fink, seit 2011 der Wetter-Anchor im Ö3-Wecker, wechselt nun auch vor die TV-Kameras von „Guten Morgen Österreich“. Er folgt auf Patrick Budgen und wird künftig gemeinsam mit Eva Pölzl die Nation wecken.

Fink startet mit Montag

„Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in den Tag zu starten, gut gelaunt und mit Freude und einem Lachen im Gesicht“, freut sich der 41-Jährige auf seine neue Aufgabe. Neben dem TV-Job bleibt er seinen Fans im Radio und als Wetter-Moderator in ORF 2 weiterhin erhalten. Sendestart für Fink ist Montag, der 16. Februar.