Olympia: Ergebnis im Super-G der Herren – Schweizer holt Gold
Die Ski Alpin Super-G der Herren ist geschlagen, die Medaillen sind vergeben. Die Schweiz holte sich Gold.
Wie waren die Olympia bis jetzt? Es gibt bereites einen Doppel-Olympiasieger, Franjo von Allmen (Schweiz). Er gewann sowohl die Abfahrt als auch die Teamkombination – Letztere gemeinsam mit Slalom-Spezialist Tanguy Nef. Die Abfahrt der Frauen ging an Breezy Johnson aus den USA. Bei der Herren-Teamkombi hat Österreich auch die erste Medaille abgestaubt. Vincent Kriechmayr und Manuel Feller haben sich nach einer Aufholjagd im Slalom-Durchgang Silber geholt. Alles dazu hier: Olympia: Endstand der Herren-Teamkombi – Österreich holt Silber. Das Österreichische Team Ariane Rädler und Katharina Huber holten sich Gold in der Frauen-Teamkombination. Heute ging es dann weiter mit dem Super-G der Herren.
Schaust du die Ski Alpin-Rennen bei den Olympischen Spielen?
Ski Alpin: Von Allmen hat Olympia-Super-G gewonnen
Und auch beim Super-G der Herren, die am Mittwoch stattgefunden hat, wurden wieder Medaillen vergeben. Franjo von Allmen, Schweiz, holt sich Gold. Den zweiten Platz erklimmte Ryan Cochran-Siegle, Vereinigte Staaten von Amerika und den dritten Marco Odermatt.
Der Endstand des Herren Super-G bei Olympia:
- 1. Platz: Franjo von Allmen
- 2. Platz: Ryan Cochran-Siegle
- 3. Platz: Marco Odermatt
- 4. Platz: Nils Allègre
- 5. Platz: Raphael Haaser
- 6. Platz: Giovanni Franzoni
- 7. Platz: Vincent Kriechmayr
- 8. Platz: Fredrik Møller
- 9. Platz: Stefan Rogentin
- 10. Platz: Alexis Monney
Ski-Alpin: So haben sich die Österreicher im Olympia-Super-G geschlagen
Das österreichische Team landete bei diesem Rennen mit zwei Läufern in den Top 10. Als bester Österreicher sicherte sich Raphael Haaser mit einer Zeit von 1:25,89 den 5. Platz. Ihm folgte Vincent Kriechmayr, der das Ziel nach 1:26,10 erreichte und damit auf dem 7. Rang landete. Marco Schwarz belegte mit einer Zeit von 1:26,68 den 14. Platz, während Stefan Babinsky das Rennen mit 1:27,04 auf dem 21. Rang abschloss.