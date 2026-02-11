Tödliches Ende einer Suche: Sohn entdeckt Auto seines Vaters

Am 10. Februar suchte ein Mann im Bezirk Melk nach seinem Vater, dieser war nicht nach Hause zurückgekommen. Dann fand er leider das verunfallte Auto.

Ein Mann suchte nach seinem 62-jährigen Vater aus dem Bezirk Melk nachdem dieser am 10. Februar 2026, gegen 16 Uhr, weggefahren war und noch nicht nach Hause zurückgekehrt war. Am 11. Februar 2026, gegen 5.15 Uhr, fand er Reifenspuren und in weiterer Folge den verunfallten Pkw.

Lenker verstarb noch an Unfallstelle

Der 62-Jährige lenkte das Auto auf der L 7219 in Laufenegg, aus Richtung Laufenegg kommend in Fahrtrichtung Troibetsberg und dürfte in der Zeit zwischen 10. Februar 2026, 16 Uhr, und 11. Februar 2026, 5.15 Uhr, aus bisher unbekannten Gründen mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und über ein abschüssiges Gelände gerollt sein. Der Pkw soll erneut die L 7219 gequert und dann über eine Böschung gerollt sein. Nach etwa 100 Meter ist der Pkw frontal gegen eine Baumgruppe geprallt. Der Lenker verstarb an der Unfallstelle.