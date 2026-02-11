Hundewelpe aus Kleintransporter gerettet

Tierischer Notfall bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk St. Pölten: Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Krems an der Donau haben am 10. Februar gegen 10.25 Uhr auf der S33 bei Herzogenburg einen zwölf Wochen alten Hundewelpen aus einem Kleintransporter befreit.

In einem bulgarischen Fahrzeug

Der Welpe wurde im Laderaum eines bulgarischen Fahrzeugs entdeckt – eingeklemmt unter einem Kühlschrank, Koffern und weiterem Gepäck. Die Ladung war nicht gesichert, bei einer Vollbremsung hätte Lebensgefahr bestanden. Das Tier hatte in dem dunklen Bereich lediglich rund 30 mal 30 Zentimeter Platz, konnte kaum stehen und wirkte stark verängstigt und verstört. Laut Angaben soll der Welpe seit Fahrtbeginn in Stuttgart lediglich mit Essensresten wie Salami, Weißbrot und Hamburger gefüttert worden sein.

Mehrere gravierende Verstöße

Eine beigezogene Amtstierärztin stellte mehrere gravierende Verstöße fest: Es fehlte eine gültige Tollwutimpfung, eine geeignete Transportbox ebenso wie Licht, Wasser und welpengerechtes Futter. Zudem ist ein grenzüberschreitender Transport erst ab einem Alter von 16 Wochen erlaubt. Der Hund wurde noch vor Ort abgenommen und zur weiteren Versorgung ins Tierheim St. Pölten gebracht. Auch der Kleintransporter selbst wies schwere technische Mängel auf, zudem waren Ladungssicherung und Gesamtgewicht nicht vorschriftsgemäß. Vom 52-jährigen bulgarischen Lenker wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird angezeigt.