Europol: 1,2 Milliarden Euro Falschgeld abgefangen

Europäische Fahnder haben in einer großangelegten Operation Falschgeld im Wert von 1,2 Milliarden Euro sichergestellt. Die Ermittlungen liefen über mehrere Monate und umfassten 18 Länder.

Die dritte und operative Phase der Aktion – unter dem Namen „Operation Decoy“ – wurde von Österreich geleitet. Die Fälschungen sollten laut Europol in der EU in Umlauf gebracht werden. Über 90 Prozent der Pakete stammten aus China und wurden per Post verschickt. Dabei wurden nicht nur Euro, sondern auch US-Dollar, Britische Pfund und Schweizer Franken gefälscht.

70 Ermittlungsverfahren

Insgesamt wurden 79 Pakete mit Blüten abgefangen, allein in Rumänien stellten Ermittler mehr als 4,8 Millionen gefälschte Banknoten sicher und entdeckten ein Lager mit über 223.000 weiteren Scheinen. In Portugal, Großbritannien und den USA wurden mehr als 220.000 gefälschte Münzen beschlagnahmt. Die Fahnder leiteten 70 Ermittlungsverfahren gegen die hinter dem Fälschungshandel stehenden Banden ein. Ob es bereits Festnahmen gab, ist derzeit nicht bekannt.

Österreich federführend

Österreichs Bundeskriminalamt war federführend bei der dritten Phase von Juni bis November 2025. Insgesamt wurden in dieser Zeit 379 Pakete mit Falschgeld sichergestellt – insgesamt über 7 Millionen gefälschte Geldscheine und Münzen aus dem Verkehr gezogen. (APA/RED; 11.02.2026)