Zwei Tote in Kitzbüheler Wohnung: Erste Obduktion lässt viel offen

Nach dem Fund zweier Leichen in Kitzbühel vermuten Ermittler, dass eine 48-Jährige ihren Sohn (5) getötet und Suizid begangen hat. Die genaue Todesursache bleibt unklar.

In Kitzbühel sind am Dienstag (10. Februar 2026) gegen 13.30 Uhr eine 48-jährige Frau und ihr fünfjähriger Sohn tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Laut ersten Ermittlungen des Landeskriminalamts Innsbruck gibt es bei der Frau keine Hinweise auf Fremdverschulden, bei ihrem Sohn sind die Todesumstände noch Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand:

Eine bei dem Buben durchgeführte Obduktion hat noch keinen Aufschluss darüber gegeben, auf welche Art und Weise er getötet wurde. Es seien „keine sichtbaren Zeichen einer Gewalteinwirkung“ festgestellt worden, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch mit. Nun seien „weitere histologische und toxikologische Untersuchungen“ erforderlich.

Tat im Laufe des Montags verübt

Man gehe aber weiter davon aus, dass die Mutter den Buben getötet hatte, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA nach Feststehen des Ergebnisses der an der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführten Obduktion. Die Tat sei jedenfalls im Laufe des Montags verübt worden. Anschließend habe die Frau Suizid begangen. Bei ihr wurden im Zuge der Obduktion keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung festgestellt. Bereits am Dienstag hatten die Ermittler Entsprechendes kundgetan und waren von einer Selbsttötung ausgegangen.

Wurde Fünfjähriger vergiftet?

Es sei nunmehr jedenfalls klar, dass der Fünfjährige weder erschossen, noch erstochen noch erwürgt wurde, erklärte Tersch. Auf die Frage, ob man nunmehr von einer möglichen Vergiftung durch die Mutter ausgehen müsse, antwortete die Kriminalistin: „Das muss geprüft werden.“ Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen erst in ein paar Wochen vorliegen. (APA/red, 11.2.26)

Hilfe für Betroffene: Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 16:07 Uhr aktualisiert