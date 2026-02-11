Speedglider-Pilot (41) nach Absturz tödlich verunglückt

Ein 41-jähriger Pilot verunglückte am Dienstag in Werfenweng tödlich. Nach einem Flugmanöver prallte er mit seinem Speedglider gegen einen Steilhang.

Am Dienstagvormittag, des 10. Februar 2026 startete ein 41-jähriger Slowake mit seinem Speedglider von der Bischlinghöhe in Werfenweng seinen Flug. „Nach einem Flugmanöver in Bodennähe prallte er, laut Augenzeugen, mit hoher Geschwindigkeit in einen steilen Hang“, berichtet die Salzburger Polizei in einer Aussendung. „Diese alarmierten sofort die Rettungskräfte“. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des Gleitschirmpiloten feststellen.