Ergebnis der Nordischen Kombination: Lamparter holt Silber

Der Tiroler Johannes Lamparter holte am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Tesero Platz zwei im Einzelbewerb der Nordischen Kombination – und damit seine erste Olympia-Medaille.

Silber für Österreich! Der Tiroler Johannes Lamparter errang am 11. Feber den zweiten Platz im Einzelbewerb der Nordischen Kombination in Tesero. Der 24-Jährige holte damit seine erste olympische Medaille. Schneller war nur der Norweger Luraas Oftebro, auf dem dritten Platz landete der Finne Eero Hirvonen. Das Podest knapp verpasst hat der Österreicher Stefan Rettenegger, er wurde Vierter.

Extreme Bedingungen bei Nordischer Kombination

Nach einem Sprung von der Normalschanze wartete die zehn Kilometer lange Loipe auf die Athleten – die Bedingungen waren aufgrund des tiefen Schnees schwierig. Umso beeindruckender die Leistung des jungen Tirolers, der bereits in Peking vor vier Jahren Olympialuft geschnuppert hat. Damals erreichte er zwei vierte Plätze und einmal wurde er Sechster.

Silber in Nordischer Kombination sorgt für Freude in Tirol

In Lamparters Heimatbundesland sind Stolz und Freude groß: Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle erklärt: „Johannes Lamparter zeigt seit Jahren, dass er zur Weltspitze der Nordischen Kombination gehört. Mit dieser Medaille stellt er seine Klasse einmal mehr unter Beweis und erzielt einen bedeutenden Triumph für Tirol bei diesen Olympischen Spielen.“ Und auch Sportreferent Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth freut sich über den außergewöhnlichen Erfolg: „Johannes Lamparter ist ein echtes Vorbild für junge Sportlerinnen und Sportler und zeigt, wie weit man mit Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit kommen kann.“

Endergebnis Nordische Kombination: Jens Luraas Oftebro (Norwegen) Johannes Lamparter (Österreich) Eero Hirvonen (Finnland) Stefan Rettenegger (Österreich) Ilkka Herola (Finnland) Kristjan Ilves (Estland) Andreas Skoglung (Norwegen) Johannes Rydzek (Deutschland) Thomas Rettenegger (Österreich) Vinzenz Geiger (Deutschland)

