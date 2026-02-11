Intensivpflegerin kampfbereit: „Jetzt werden wir den Druck erhöhen“

Die Gehaltsverhandlungen rund um die oberösterreichischen Ordensspitäler laufen weiter auf Hochtouren. Gerade die Arbeitnehmerseite zeigt sich aber verärgert. Nun wolle man den Druck erhöhen.

Fünf Runden lang haben Arbeitnehmer und Arbeitgeber der oberösterreichischen Ordensspitäler bereits verhandelt. Vor wenigen Tagen ging die fünfte Runde ergebnislos zu Ende, die Arbeitgeber hätten ihr Angebot „kaum nachgebessert“, auch eine Arbeitsgruppe, die seit Montag tagte, habe nichts gebracht, heißt es nun seitens des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).

ÖGB: Arbeitgeber haben „keine Kompromissbereitschaft“ gezeigt

„Das Angebot der Arbeitgeber blieb fast identisch zur letzten Verhandlungsrunde: Aus einem Sonderurlaub wurde ein regulärer zusätzlicher Urlaubstag und es wurden mehr Konsummöglichkeiten von bestehenden Zeitguthaben in Aussicht gestellt“, erklärt man seitens des ÖGB die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zwischen Gewerkschaft und Ordensspitälern. Bei den zentralen Forderungen hätten Letztere aber „keine Kompromissbereitschaft“ gezeigt. Dabei sei man selbst zuletzt „deutlich entgegengekommen“.

„Werden über das aktuelle Angebot oder einen zweiten Streik abstimmen“

Mittlerweile schließt man von der Gewerkschaftsseite aus auch einen neuerlichen Streik nicht aus. Einen solchen hat es ja bereits gegeben. Und zwar dann, „wenn uns die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlung am 24. Februar kein Angebot zur Arbeitszeitverkürzung vorlegen“, erklärt Martina Reischenböck, KV-Verhandlerin und oberösterreichische Gesundheitssprecherin der Gewerkschaft vida. Auch eine Intensivpflegerin – sie war in den Verhandlungen dabei – zeigt sich kampfbereit: „Jetzt werden wir den Druck erhöhen und über das aktuelle Angebot oder einen zweiten Streik abstimmen.“

