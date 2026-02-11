Österreicher rast mit 103 km/h durchs Ortsgebiet, ist Führerschein los

Direkt bei der Polizei vorbei, die am Mittwochnachmittag auf der Landecker Straße in Tirol Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt hat, ist ein 48-jähriger Autofahrer gerast - mit 103 statt der erlaubten 50 km/h.

Beamte der Polizeiinspektion Landeck (Tirol) haben in Fließ (Bezirk Landeck) auf der Straße dort Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am heutigen Mittwoch, 11. Februar 2026, gegen 14 Uhr raste dann plötzlich ein 48-jähriger Österreicher bei ihnen vorbei. Im 50er wurde er mit nicht weniger als 103 km/h gemessen. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen, berichten die Polizisten nun.