/ ©Gerd Pachauer / BMI
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen sind zwei Polizisten, die den Verkehr kontrollieren und Geschwindigkeit messen.
103 statt 50 km/h hatte ein Österreicher auf der Landecker Straße am Tacho.
Bezirk Landeck / Tirol
11/02/2026
Geblitzt

Österreicher rast mit 103 km/h durchs Ortsgebiet, ist Führerschein los

Direkt bei der Polizei vorbei, die am Mittwochnachmittag auf der Landecker Straße in Tirol Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt hat, ist ein 48-jähriger Autofahrer gerast - mit 103 statt der erlaubten 50 km/h.

von Phillip Plattner
Beamte der Polizeiinspektion Landeck (Tirol) haben in Fließ (Bezirk Landeck) auf der Straße dort Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Am heutigen Mittwoch, 11. Februar 2026, gegen 14 Uhr raste dann plötzlich ein 48-jähriger Österreicher bei ihnen vorbei. Im 50er wurde er mit nicht weniger als 103 km/h gemessen. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen, berichten die Polizisten nun.

