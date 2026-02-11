Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto vor dem Gefängnis in Wien.
Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen.
Wals / Salzburg
11/02/2026
Drei Festnahmen

„Gold“, „No Police“: Räuber überfallen 80-Jährige, kommen nicht weit

Mit den Worten "Gold" und "No Police" (keine Polizei) haben drei unbewaffnete Männer eine 80-jähirge Frau in Wals (Flachgau, Salzburg) ausgeraubt. Die Polizei konnte drei Tatverdächtige festnehmen.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(164 Wörter)

Das 80-jährige Opfer hatte sich am Mittwoch, 11. Februar 2026, gegen 8.30 Uhr alleine im Garten aufgehalten, als sie einen Mann beobachtete, der ihr Grundstück wohl gerade erst verlassen hatte. In weiterer Folge wurde sie von zwei Männern unter Anwendung körperlicher Gewalt dazu aufgefordert, Schmuck und weitere Wertgegenstände herauszurücken. Laut Polizei hätten sie dabei das Wort „Gold“ gesagt.

Opfer verletzt, Tatverdächtige festgenommen

Nachdem sie das Haus durchsucht haben, flüchteten die beiden mit der Beute. Nicht aber ohne der 80-Jährigen noch die Worte „No Police“ (keine Polizei) auszurichten. Das war dieser aber egal, sie rief die Beamten dennoch. Und diese konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen drei Tatverdächtige unmittelbar danach in einem Bus festnehmen. Bei ihnen fanden sie auch die Beute, Bargeld und Schmuck. Die Flachgauerin wurde bei der Tat verletzt und ambulant behandelt, die unbewaffneten Ungarn (19, 31 und 43 Jahre alt) wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum überstellt.

