„Gold“, „No Police“: Räuber überfallen 80-Jährige, kommen nicht weit

Das 80-jährige Opfer hatte sich am Mittwoch, 11. Februar 2026, gegen 8.30 Uhr alleine im Garten aufgehalten, als sie einen Mann beobachtete, der ihr Grundstück wohl gerade erst verlassen hatte. In weiterer Folge wurde sie von zwei Männern unter Anwendung körperlicher Gewalt dazu aufgefordert, Schmuck und weitere Wertgegenstände herauszurücken. Laut Polizei hätten sie dabei das Wort „Gold“ gesagt.

Opfer verletzt, Tatverdächtige festgenommen

Nachdem sie das Haus durchsucht haben, flüchteten die beiden mit der Beute. Nicht aber ohne der 80-Jährigen noch die Worte „No Police“ (keine Polizei) auszurichten. Das war dieser aber egal, sie rief die Beamten dennoch. Und diese konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen drei Tatverdächtige unmittelbar danach in einem Bus festnehmen. Bei ihnen fanden sie auch die Beute, Bargeld und Schmuck. Die Flachgauerin wurde bei der Tat verletzt und ambulant behandelt, die unbewaffneten Ungarn (19, 31 und 43 Jahre alt) wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum überstellt.