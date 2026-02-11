Lidl, Billa, Spar: Österreicher lassen 1,1 Millionen Euro im Geschäft

Seit 1. Jänner 2025 gibt es in Österreich das Einwegpfand, seither kann man auch in allen Geschäften Pfandgebinde zurückbringen und die Summe spenden. Und diese Möglichkeit haben die Österreicher im Vorjahr fleißig genutzt.

Nicht weniger als knapp 1,1 Millionen Euro sind bei Lidl, Billa, Penny und Spar in Form von Pfandspenden im letzten Jahr zusammengekommen.

Die Möglichkeit, die Pfandsumme jener Flaschen und Dosen (egal ob Mehr- oder Einweg), die man zurückbringt, zu spenden, wurde von den großen Supermärkten in Österreich im Laufe des Vorjahres eingeführt. Und seither haben die Österreicher diese Möglichkeit auch genutzt und eine Millionensumme gespendet. Während man bei HOFER auf Nachfrage von 5 Minuten „keine Angaben zu konkreten Zahlen oder einzelnen Spendensummen“ machen kann, gibt es Daten zu Summen, die bei SPAR, BILLA (und Co.) und Lidl durch Spenden reingekommen sind.

Fast 670.000 Euro an Pfandspenden bei SPAR und Interspar gesammelt

So wurden bei den SPAR-Märkten und bei Interspar gemeinsam 2025 insgesamt fast 670.000 Euro „gesammelt“. Wie der Supermarkt-Riese in einer Aussendung erklärt, handelt es sich dabei um mehr als zwei Millionen Flaschen und Dosen, die für den guten Zweck gespendet worden sind. Mehr dazu hier: Millionen Flaschen: SPAR-Kunden verzichten freiwillig auf 570.000 Euro. Dabei konnte man im Vorjahr bei Interspar für die örtliche Feuerwehr und bei den übrigen SPAR-Standorten für die Organisation „Rettet das Kind“ spenden. Dieses Jahr geht das Geld aus allen Filialen an die jeweils zuständige, örtliche Feuerwehr.

Österreicher lassen fast 400.000 Euro an Pfand bei Billa, Billa Plus und Penny

Bei Billa, Billa Plus und Penny wurden 2025 rund 400 Millionen Flaschen und Dosen bei den knapp 1.865 Pfandautomaten retourniert worden, erklärt man gegenüber 5 Minuten. Auf die Frage hin, wie viel Geld durch Pfandspenden bei Billa, Billa Plus und Penny im Vorjahr zusammengekommen ist, weiß man: „Insgesamt rund 392.000 Euro.“ Bei Billa und Billa Plus spendete man übrigens seit Mai an die gemeinnützige Stiftung aus dem eigenen Haus, „Blühendes Österreich“ – das Geld ging also an den Naturschutz. Bei Penny geht das Geld ans Rote Kreuz.

„Insgesamt ziehen wir eine positive Bilanz. Die Rückmeldungen der Kunden zeigen eine steigende Akzeptanz für das neue Sammelsystem“, so die Pressestelle des BILLA-Mutterkonzerns REWE exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten.

©BILLA AG / David Bohmann Bei Billa und Billa Plus kann man etwa für die hauseigene Stiftung „Blühendes Österreich“ spenden.

Pfandspenden-Funktion bei Lidl wird „sehr gut angenommen“

Auch bei Lidl erklärt man, dass die Spendenfunktion „sehr gut angenommen“ werde. Dort kann man sogar auswählen, wem man spenden möchte. Die Auswahlmöglichkeiten: das Rote Kreuz, Pro Juventute, der Naturschutzbund oder der Verein „Freunde der Tierecke“. Österreichweit sind dabei „bereits über 70.000 Euro zusammengekommen“, weiß man gegenüber 5 Minuten.