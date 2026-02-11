Lotto-Ziehung am 11. Februar: Diese Zahlen wurden gezogen

Am heutigen Mittwoch, 11. Februar 2026, hat wie üblich eine Lotto-Ziehung stattgefunden. Wir wissen ganz genau, welche Zahlen mehr als zwei Millionen Euro wert sind.

Um rund 2,2 Millionen Euro ist es bei der Mittwochs-Ziehung von „Lotto 6 aus 45“ am 11. Februar 2026 gegangen. Genau vor einer Woche wurde dabei der letzte Millionengewinn errungen, ein Wiener knackte den ersten Fünffachjackpot des Jahres. Mehr dazu hier: Wiener räumt richtig ab, holt sich höchsten Lotto-Gewinn des Jahres. Da seither zwei Ziehungen ins Land gezogen sind, ohne einen weiteren Gewinner im ersten Rang, geht es nun eben um einen Doppeljackpot. Welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 11. Februar 2026, gezogen: Lotto : 5, 20, 21, 22, 35, 43 Zusatzzahl: 4

: 5, 20, 21, 22, 35, 43 Zusatzzahl: 4 LottoPlus : 10, 13, 31, 33, 36, 39

: 10, 13, 31, 33, 36, 39 Joker: 7, 6, 1, 4, 4, 7

Update 19.40 Uhr: Lotto-Ziehung ohne Gewinne im ersten Rang

Wie mittlerweile klar und auf der Seite der „Österreichischen Lotterien“ ersichtlich ist, konnte niemand den Lotto-Doppeljackpot knacken, womit es am kommenden Sonntag, 15. Februar 2026, um rund 3,3 Millionen Euro gehen wird. Immerhin zwei Österreicher gehen mit einem Fünfer mit Zusatzzahl nach Hause, jeder davon ist 54.000 Euro wert. Ebenfalls ohne Gewinner im ersten Rang bleiben die LottoPlus- und Joker-Spieler. Beim Joker geht es am Sonntag um einen Jackpot.

Lotto-Sonntagsziehung brachte Steirer mehr als 613.000 Euro

Bei der Ziehung am vergangenen Sonntag hat es zwar einen Lotto-Sologewinn gegeben, den aber „nur“ beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Niederösterreicher durfte sich im zehnten von zehn Tipps auf seinem Normalschein dennoch über mehr als 84.000 Euro freuen. Und während die LottoPlus-Ziehung ohne Sechser endete, knackte ein Steirer den Joker-Doppeljackpot. Auf einem EuroMillionen-Quicktipp waren die sechs richtigen Zahlen und das „Ja“ angekreuzt, wissen die Österreichischen Lotterien. Er oder sie gewinnt mehr als 613.000 Euro. Alles zur letzten Ziehung auch hier: Lotto-Glück: Steirischer Quicktipp wird zum Volltreffer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 19:42 Uhr aktualisiert