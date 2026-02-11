Schüler (16) nach Marihuana-Überdosis im Krankenhaus

Nachdem er bei einem Schulfreund Marihuana gefunden und etwas von der Substanz mitgehen hat lassen, wollte ein 16-Jähriger die Drogen am Abend essen - und musste mit einer Überdosis ins Krankenhaus gebracht werden.

Es ist bereits vier Tage her, nun berichtet die oberösterreichische Polizei von einem 16-jährigen Schüler aus dem Bezirk Rohrbach, der am 7. Februar gegen 21 Uhr in ein Krankenhaus gebracht worden ist, nachdem er vorerst unbekannte Substanzen konsumiert hatte. Danach stellten sich bei ihm gesundheitliche Probleme ein, die Rettung und der Notarzt mussten ihm helfen.

16-Jähriger war bei Schulfreund zu Hause

Das Rote Kreuz rief schließlich auch die Polizei, bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der 16-Jährige bei einem Schulfreund zu Hause war. Dort stand ein Glas in der Küche, in dem Marihuana aufbewahrt wurde. Der 16-Jährige nahm sich etwa ein Gramm heraus und verspeiste dieses in den Abendstunden. In weiterer Folge ist es zu einer Überdosierung und zu einem Zusammenbruch des Jugendlichen gekommen, so die Polizei.

Mutter des Freundes wird jetzt angezeigt

Daraufhin verlagerten sich die Ermittlungen an die Wohnadresse des Schulfreundes. Erkenntnisse ergaben, dass die 41-jähirge Mutter des Freundes laut eigenen Angaben rund 80 Gramm Marihuana selbst erzeugt und es ihrem zweiten Sohn als Tee verabreicht hatte. Auch sie selbst konsumierte es im Tee. Die Ermittler stellten noch 6,8 Gramm des Marihuanas sicher, Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft folgen nun.