Nächste Olympia-Medaille: Rodlerinnen holen Bronze für Österreich
Die beiden österreichischen Rodlerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben sich am heutigen Mittwoch, 11. Februar 2026, zu Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerinnen gemacht.
Die nächste Medaille bei den olympischen Winterspielen in Italien ist fix. Österreichs Rodel-Duo Selina Egle und Lara Kipp konnten ihren dritten Platz nach dem ersten Durchgang souverän halten und holten die Bronzene. Die beiden Österreicherinnen mussten sich nur den Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer sowie den Deutschen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina geschlagen geben.
Olympia-Ergebnis im Rodel-Doppelsitzer der Frauen:
- Gold: Andrea Vötter / Marion Oberhofer (Italien)
- Silber: Dajana Eitberger / Magdalena Matschina (Deutschland)
- Bronze: Selina Egle / Lara Kipp (Österreich)
