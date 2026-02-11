Skip to content
/ ©ORF
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die olympischen Rodler, die Silber geholt haben.
Thomas Steu und Wolfgang Kindl haben sich die Silbermedaille geholt.
Italien
11/02/2026
Doppelsitzer

Olympia: Auf Bronze folgt Silber – doppeltes Medaillenglück bei Rodlern

Binnen rund einer Stunde darf Österreich bei den olympischen Winterspielen in Italien Mittwochabend, am 11. Februar 2026, gleich über zwei Medaillen jubeln.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Zwei Rodel-Doppelsitzer, zwei Medaillen. Nachdem das weibliche Doppelsitzer-Duo Selina Egle und Lara Kipp vor etwa einer Stunde Bronze geholt hat – mehr dazu hier: Nächste Olympia-Medaille: Rodlerinnen holen Bronze für Österreich -, waren es nun Thomas Steu und Wolfgang Kindl die bei den Männern sogar ein Treppchen weiter oben Platz nehmen dürfen. Die beiden wurden nur vom italienischen Duo Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner geschlagen. Bronze ging an die Deutschen Tobias Wendl und Tobias Arlt.

Das Stockerl bei den Herren-Rodlern im olympischen Doppelsitzer:

  • Gold: Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner (Italien)
  • Silber: Thomas Steu / Wolfgang Kindl (Österreich)
  • Bronze: Tobias Wendl / Tobias Arlt (Deutschland)

