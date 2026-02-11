Schwere Rückenverletzungen: Skifahrer am Pitztaler Gletscher verunfallt

Bei einem Skiunfall am Pitztaler Gletscher wurde ein 49-jähriger Pole schwer am Rücken verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Unfall rekonstruieren zu können.

Gegen 10.35 Uhr ist ein 49-jähriger Pole am Pitztaler Gletscher (Tirol) auf einer Roten Piste aus bisher unbekanntem Grund erst über den Pistenrand hinausgeraten und dann gegen einen Schneewall gekracht. Wie die Polizei berichtet, hat er sich dabei schwere Rückenverletzungen zugezogen und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich bei der Polizeiinspektion Wenns unter der Nummer 059133 7109 zu melden.