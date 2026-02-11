Trüber Donnerstag kommt auf Österreich zu

Bei Temperaturen von bis zu zwölf Grad wird der Donnerstag in Österreich äußerst trüb verlaufen. Gegen Abend hin werden sich dann im Westen sogar die Niederschläge deutlich intensivieren.

Am Donnerstag dominieren in Österreich größtenteils bis zum Abend hin dichte Wolken. Lokal liegen vor allem im äußersten Osten mitunter auch Hochnebelfelder über dem Land. „Bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe ziehen vor allem im Westen und Süden immer wieder leichte Regenschauer durch. Gegen Abend intensivieren sich in Vorarlberg und Tirol die Niederschläge schließlich deutlich“, so die Meteorologen der „GeoSphere Austria„.

Bis zu zwölf Grad warten auf die Österreicher

Lediglich im Nordosten Österreichs wird es wohl trocken bleiben. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und plus vier Grad, die Tageshöchstwerte erreichen fünf bis milde zwölf Grad.