„Reichlich Schnee“: Wetterlage stellt sich um, wo Österreich weiß wird

Während bisher jene Bereiche südlich des Alpenhauptkamms rund um Kärnten und Osttirol in diesem Jahr einiges an Schnee und Niederschlag abbekommen haben, war der Norden noch nicht so verwöhnt. Das soll sich nun aber ändern.

In den kommenden Tagen und Wochen bekommt nun wohl auch der Norden seine Portion Schnee und Regen ab.

Deutlich schneebegünstigt war dieses Jahr bisher der Süden Österreichs. Mehrmals hat es vor allem in Kärnten und Osttirol teils heftiger geschneit, viele Zentimeter sind dabei zusammengekommen. Dagegen hat es von Vorarlberg bis in den Westen Niederösterreichs bisher sehr wenig Schnee und generell kaum Niederschlag gegeben, berichten die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ nun.

Zahlreiche Regionen deutlich zu trocken für die Jahreszeit

In zahlreichen Regionen lag der Niederschlag bei 60 Prozent oder weniger im Vergleich zum Durchschnitt, der bis 11. Februar zu erwarten wäre. So seien an den Messstationen der „GeoSphere Austria“ in Innsbruck und Zell am See bislang in diesem Jahr etwa 26 bzw. 24 Millimeter Niederschlag zusammengekommen. „Normal üblich wären 61 bzw. 86 Millimeter“, so die Meteorologen.

Schnee & Regen: Nordalpenbereich bekommt jetzt Niederschlag ab

Aber es steht eine Änderung der Wetterlage ins Haus. Eine Westströmung mit immer wieder eingelagerten Störungen bringt wiederholt Niederschlag im Zentral- und Nordalpenbereich. Und damit eben auch für die eben erwähnten Bereiche, die bisher noch nicht allzu viel abbekommen haben. Außerdem: „Auf den Bergen wird sich teils reichlich Schnee akkumulieren“, wissen die Experten.

Schneefallgrenze sinkt am Samstag in die Niederungen ab

Und der erste Schub kommt dabei schon am Wochenende. Ein Mittelmeertief sorgt dann mit Kaltluft aus dem Norden nämlich für „winterliche und nasse Verhältnisse“, so die „GeoSphere Austria“ in der aktuellen Prognose. Bis zum Abend hin dürfte die Schneefallgrenze an der Alpennordseite und im Nordosten teilweise sogar bis in die Niederungen absinken. An der Alpensüdseite wird sie wohl bei deutlich über 1.000 Metern bleiben.