BMW-Rückrufaktion: 1.124 Österreicher müssen jetzt in die Werkstatt

Wegen der Gefahr eines Kurzschlusses und sogar eines Fahrzeugbrands werden aktuell hunderttausende BMW weltweit zurückgerufen. Auch in Österreich sind über 1.000 Fahrzeuge betroffen.

Bereits im Vorjahr mussten immer wieder zahlreiche Autos in Österreich zurückgerufen werden. Schuld daran waren vor allem fehlerhafte Takata-Airbags, aber auch aus anderen Gründen, wie etwa möglichen Kraftstofflecks, wurden Fahrzeuge zurückgerufen. Mehr dazu unter anderem hier: Millionen Autos von riesigem Rückruf betroffen.

Diese BMW-Fahrzeuge sind vom Rückruf betroffen

Nun muss BMW weltweit Fahrzeuge mehrere Modelle zurückrufen. Dabei ist die Rede von einer sechsstelligen Zahl. In Österreich sind es freilich nicht ganz so viele, hierzulande dürfte das potenziell 1.124 Autos betreffen. Der Rückruf gilt laut BMW im Wesentlichen für Fahrzeuge mit einem Starter-Relais aus dem Produktionszeitraum von Juli 2020 bis Juli 2022. Welche Baureihen nun von der Rückrufaktion betroffen sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Baureihen sind vom weltweiten BMW-Rückruf betroffen: 2er-Coupé

mehrere Varianten von 3er, 4er und 5er

6er-Gran-Tourismo

7er Limousine

X4, X5, X6 und Z4

Warum BMW jetzt viele Autos zurückrufen muss

Aber Achtung: Der Produktionszeitraum lässt sich nicht exakt abgrenzen, weil der Transportweg oft unterschiedlich lang ist. Außerdem könnte es auch Fahrzeuge betreffen, bei denen im Nachhinein ein fehlerhafter Starter eingebaut wurde. Bei Produktkontrollen hat man nämlich festgestellt, dass nach einer hohen Anzahl von Starts ein erhöhter Verschleiß im Magnetschalter auftreten könnte. Unter Umständen könnte das dann bedeuten, dass das Auto gar nicht mehr startet. Auch ein Kurzschluss und im ungünstigsten Fall ein Fahrzeugbrand ist nicht komplett auszuschließen. Das Fahrzeug sollte man laut BMW daher nicht mit laufendem Motor unbeaufsichtigt lassen.

Wo ihr nachschauen könnt, ob euer BMW vom Rückruf betroffen ist

Auf der Website von BMW könnt ihr übrigens hier online nachschauen, ob euer Auto betroffen ist. Dazu braucht ihr nur die 17-stellige Fahrzeugidentifikationsnummer. Man versichert dort auch: „BMW übernimmt sämtliche Kosten bei einer technischen Aktion bzw. einem sicherheitsrelevanten Rückruf.“ Sollte man betroffen sein, muss man das Fahrzeug in die Werkstatt bringen. Was übrigens genau geschieht, wenn man einen Auto-Rückruf in Österreich ignoriert, haben wir kürzlich beim dafür zuständigen Ministerium erfragt. Alles dazu hier: Info, Mahnung, Zulassung weg: Auto-Rückruf in Österreich – was passiert.