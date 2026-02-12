Nur ein harmloser Flirt? – Betrüger nutzen Valentinstag oft als Köder

Nicht nur die Nutzung von Dating-Apps steigt vor dem Valentinstag. Auch Betrüger wittern ihre Chance. Vermehrte Fälle von Lovescams - also Liebesbetrug im Internet - werden verzeichnet.

Der Januar ist der geschäftigste Monat für sogenannte Lovescams*. Das zeigte eine Analyse des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN. Die Experten beobachten seit Jahren Dark-Web-Foren sowie Untergrund-Telegram-Kanäle, in denen Betrüger offen über Taktiken, Tools und Dienste diskutieren, welche sie später nutzen, um Liebesbetrug im großen Stil durchzuführen – speziell rund um den 14. Februar.

Kriminelle planen Dating-Betrug über Wochen

Vermutlich planen die Betrüger frühzeitig, weil sie wissen, dass die Nutzung von Dating Apps vor dem Valentinstag steigt, heißt es vonseiten des Unternehmens. „Immer häufiger stecken organisierte Netzwerke dahinter“, weiß Mantas Sabeckis, Senior Threat Intelligence Researcher bei NordVPN. „Besonders besorgniserregend ist, wie strategisch Kriminelle sich bereits im Januar vorbereiten, wohlwissend, dass sich Millionen von Menschen zum Valentinstag auf die Suche nach neuen Kontakten machen.“

Soziale Medien und Dating-Plattformen im Visier

Die Diskussionen der Kriminellen fokussieren sich dabei stark auf große soziale Netzwerke und Dating-Apps. Eine gängige Taktik bestehe darin, so die Cyberexperten, Gespräche schnell in private Kanäle zu verlagern – also außerhalb öffentlich sichtbarer Bereiche. Vor allem Snapchat und Instagram spielen dabei eine Rolle. Etwas seltener fallen die Namen von Facebook, Reddit, YouTube und TikTok. „Diese Plattformen scheinen vor allem dazu genutzt zu werden, potenzielle Opfer zu finden.“ Besonders häufig betroffen seien auch die Dating-Apps Tinder und Match.