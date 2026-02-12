Nur ein harmloser Flirt? – Betrüger nutzen Valentinstag oft als Köder
Nicht nur die Nutzung von Dating-Apps steigt vor dem Valentinstag. Auch Betrüger wittern ihre Chance. Vermehrte Fälle von Lovescams - also Liebesbetrug im Internet - werden verzeichnet.
Der Januar ist der geschäftigste Monat für sogenannte Lovescams*. Das zeigte eine Analyse des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN. Die Experten beobachten seit Jahren Dark-Web-Foren sowie Untergrund-Telegram-Kanäle, in denen Betrüger offen über Taktiken, Tools und Dienste diskutieren, welche sie später nutzen, um Liebesbetrug im großen Stil durchzuführen – speziell rund um den 14. Februar.
Kriminelle planen Dating-Betrug über Wochen
Vermutlich planen die Betrüger frühzeitig, weil sie wissen, dass die Nutzung von Dating Apps vor dem Valentinstag steigt, heißt es vonseiten des Unternehmens. „Immer häufiger stecken organisierte Netzwerke dahinter“, weiß Mantas Sabeckis, Senior Threat Intelligence Researcher bei NordVPN. „Besonders besorgniserregend ist, wie strategisch Kriminelle sich bereits im Januar vorbereiten, wohlwissend, dass sich Millionen von Menschen zum Valentinstag auf die Suche nach neuen Kontakten machen.“
Soziale Medien und Dating-Plattformen im Visier
Die Diskussionen der Kriminellen fokussieren sich dabei stark auf große soziale Netzwerke und Dating-Apps. Eine gängige Taktik bestehe darin, so die Cyberexperten, Gespräche schnell in private Kanäle zu verlagern – also außerhalb öffentlich sichtbarer Bereiche. Vor allem Snapchat und Instagram spielen dabei eine Rolle. Etwas seltener fallen die Namen von Facebook, Reddit, YouTube und TikTok. „Diese Plattformen scheinen vor allem dazu genutzt zu werden, potenzielle Opfer zu finden.“ Besonders häufig betroffen seien auch die Dating-Apps Tinder und Match.
Häufig gestellte Fragen:
Unter Love-Scam (auch „Romance-Scam“) versteht man Liebesbetrug im Internet. Dabei nehmen die Täter über Dating-Apps oder Social-Media-Plattformen Kontakt zu ihren Opfern auf und täuschen vor, an einer Liebesbeziehung interessiert zu sein. […] Im weiteren Verlauf erfinden sie dann Geschichten von einem Raub oder einem Schicksalsschlag in der Familie und erbeten dringend Geld – meist per Überweisung über sogenannte Money-Transfer-Dienste.
Quelle: www.onlinesicherheit.gv.at
- Vertrauensaufbau: Hier kommen oft gestohlene oder KI-generierten Fotos zum Einsatz. Es gibt vorgefertigte Gesprächsskripte und falsche Identitäten.
- Plattformwechsel: Die vermeintlichen Opfer werden im weiteren Verlauf gezielt von den Dating-Apps zu privaten Messaging-Diensten gelockt.
- Geldforderungen: Meist in Form von Geschenkkarten, Banküberweisungen oder via Zahlungs-Apps und Kryptowährung
- Überschneidung mit Sextortion: Hier kommt es im weiteren Verlauf zu Erpressungen mit intimen Bildern; manchmal auch mithilfe KI-generierter Inhalte
- Anderweitige Versuche: Opferdaten werden oft weiterverkauft und für weitere Betrugsmaschen genutzt
Quelle: nordvpn.com
- Seid vorsichtig: Wenn jemand schnell vorschlägt, die Kommunikation von einer Dating-Plattform zu verlagern
- Sendet niemals Geld, Geschenkkarten oder Kryptowährung an jemanden, den ihr nicht persönlich getroffen habt
- Seid misstrauisch bei plötzlichen Liebeserklärungen oder dringenden finanziellen Notfällen
- Teilt niemals intime Bilder mit jemandem, den ihr nur online kennen
- Vermeidet es, auf Links zu klicken oder Apps herunterzuladen, welche von neuen Online-Kontakten gesendet wurden