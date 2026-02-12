Polizei fahndet nach Unfalllenker: Opfer liefert entscheidenden Hinweis

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und plötzlich liegt ein junger Vater verletzt auf der Straße. Der Unfallverursacher fährt einfach davon. Doch eine Stunde später wendet sich das Blatt.

Am Mittwochabend ist es in der Albert-Schweitzer-Straße in Wels zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein 30-jähriger Welser wollte gegen 20.10 Uhr sein Kind am Rücksitz anschnallen und hatte dazu die rechte hintere Autotür geöffnet. Während er zwischen Fahrzeug und Tür stand, näherte sich ein Pkw und prallte gegen die geöffnete Tür.

Mann eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann zwischen Tür und Auto eingeklemmt. Er erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Der bislang unbekannte Lenker bremste laut Polizei kurz ab, hupte und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Unfallopfer erkannte Fluchtauto

Eine sofortige Fahndung von Polizeikräften verlief vorerst negativ, als gegen 21.20 Uhr der verletzte 30-Jährige den entscheidenden Hinweis gab. Er konnte besagtes Fluchtauto in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt vorfinden. Das Auto wies eindeutige Schäden auf, weshalb auch der Zulassungsbesitzer ausgeforscht wurde. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, bestritt der 28-Jährige aus Wels den Unfall verursacht zu haben. Ein durchgeführter Alkotest verlief mit 0,98 Promille positiv. Anzeigen wegen des Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht und der Alkoholisierung folgen.