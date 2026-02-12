Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Feuerwehrtafel und dahinter im Hintergrund in der Nacht die Einsatzkräfte.
In Gerlos, Tirol, kam es gestern Nacht zu einem Brand.
Gerlos
12/02/2026
Feuerwehreinsatz

Brand in Hotel-Kellerbar: Mitarbeiter reagiert sofort

Mittwochnacht kam es in Tirol zu einem Brand in einem Hotel. Ein Mitarbeiter reagierte geistesgegenwärtig und vorbildlich.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Am 11. Februar 2026 gegen 21.40 Uhr kam es in einem Hotel in Gerlos in der Zwischendecke einer Kellerbar zu einem Brand. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand, ließ das Lokal räumen und begann mit einem Feuerlöscher mit Löscharbeiten. Die Feuerwehren Gerlos und Ramsau löschten schließlich den Brand und belüfteten die Räumlichkeiten.

Technischer Defekt

Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe, Personen wurden nicht verletzt. Die Gäste des Hotels begaben sich während des Einsatzes in ein benachbartes Hotel. Sie konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren.  Nach dem bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen technischen Defekt (Kabelbrand) ausgelöst worden sein. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: