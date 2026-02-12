Brand in Hotel-Kellerbar: Mitarbeiter reagiert sofort

Mittwochnacht kam es in Tirol zu einem Brand in einem Hotel. Ein Mitarbeiter reagierte geistesgegenwärtig und vorbildlich.

Am 11. Februar 2026 gegen 21.40 Uhr kam es in einem Hotel in Gerlos in der Zwischendecke einer Kellerbar zu einem Brand. Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand, ließ das Lokal räumen und begann mit einem Feuerlöscher mit Löscharbeiten. Die Feuerwehren Gerlos und Ramsau löschten schließlich den Brand und belüfteten die Räumlichkeiten.

Technischer Defekt

Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe, Personen wurden nicht verletzt. Die Gäste des Hotels begaben sich während des Einsatzes in ein benachbartes Hotel. Sie konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen technischen Defekt (Kabelbrand) ausgelöst worden sein. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.