25-Jähriger hörte Hilfeschreie aus Bach – und rettete 62-Jährigen

Mitten in der Nacht hörte er Hilferufe aus einem Bach und zögerte keine Sekunde.

Es war gegen 22 Uhr am Mittwoch, dem 11. Februar 2026, als ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden zu Fuß auf dem Heimweg war. Im Bereich Höllgraben in Bad Goisern (Oberösterreich) nahm er plötzlich Hilferufe aus dem dort befindlichen Bach wahr. Statt weiterzugehen, folgte er den Rufen. Schließlich entdeckte er im Bachbett einen 62-jährigen Mann, der dort lag.

Notruf abgesetzt

Der 25-Jährige verständigte umgehend per Notruf die Einsatzkräfte. Wenig später trafen diese am Einsatzort ein. Den Rettungskräften gelang es, den 62-Jährigen aus dem Bach zu bergen. Der Mann war stark unterkühlt und wies Verletzungen unbestimmten Grades auf. Die Situation dürfte sich über längere Zeit zugespitzt haben, ehe Hilfe eintraf.

Sturz ohne Fremdverschulden

Wie die Polizei mitteilt, war ein Sturz ohne jegliches Fremdverschulden der Grund für die missliche Lage des 62-Jährigen. Er konnte sich offenbar nicht mehr selbst aus dem Bach befreien. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl eingeliefert.

