Cannabisplantage in Salzburger Wohnung gefunden

In Maxglan, Salzburg, konnten Polizisten einiges an Suchtgift finden. Ein Mann wurde festgenommen, eine Frau angezeigt.

Aufgrund eines starken Cannabisgeruchs wurde die Polizei in eine Wohnung in Maxglan gerufen.

Starken Cannabisgeruch aus einem Mehrparteienhaus meldete eine Anruferin am Nachmittag des 11. Februar. Polizisten konnten schließlich die Wohnung in dem Haus in Maxglan ausfindig machen.

Cannabisplantage wurde gefunden

Bei einer Durchsuchung wurde eine Cannabisplantage, Suchtmittel und mehr als 900 Euro Bargeld sichergestellt. Ein 30-jähriger Türke, der sich in der Wohnung befand und gegen den eine Festnahemanordnung bestand, wurde festgenommen. Eine 51-jährige Frau wird auf freiem Fuß nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.