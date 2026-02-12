Produktrückruf bei TK Maxx: Achtung Brandgefahr!

Jeden Tag gibt es mittlerweile Produktrückrufe. Dieses Mal ruft TK Maxx ein Elektrogerät zurück. Es besteht Brandgefahr.

Und täglich grüßt das Murmeltier. Immer mehr Produkte werden aufgrund von Fehlern zurückgerufen. Dieses Mal hat TK Maxx eine Sicherheitswarnung zu einer Powerbank ausgegeben.

Sicherheitsgefahr bei diesem Produkt von TK Maxx

Bei aktuellen Sicherheitstests kam heraus, dass es ein Problem mit der Verkabelung im Inneren eines tragbaren Produkts gibt, das bei TK Maxx verkauft wurde. „Kürzlich durchgeführte Tests haben ein potenzielles Sicherheitsproblem mit der Verkabelung im Inneren des Produkts ergeben. In einigen Produkten ist die Verkabelung möglicherweise nicht sicher befestigt. Da es sich um ein tragbares Produkt handelt, besteht die Gefahr, dass sich die Kabel während der Verwendung lösen, was zu Überhitzung oder Brandgefahr führen kann“, heißt es seitens TK Maxx.

Um diese Produkte handelt es sich: Produkt: Powerbank Verkäufer: TK Maxx Artikel: Squad 5000 MAH

Artikelnummer: 022101

Modellnummern: 41251, 41253, 41259

Verkauf: Juli 2025 bis Januar 2026 Artikel: Poppy 10.000 mAh

Artikelnummern: 014860 , 014861 , 014862

, , Modellnummern: PY-UKPBK10M-BW8, PY-UKPBK10M-LP1, PY-UKPBK10M-SW3

Verkauf: November 2025 und Januar 2026 Artikel: Pom 5000 MAH MAGPOWER

Artikelnummern: 000894 , 008497 , 018295 , 021891 , 584945

, , , , Modellnummer: P2G-Q28-WT

Verkauf: Juli 2025 bis Januar 2026

Powerbank nicht mehr verwenden

Bitte benutze das Produkt ab sofort nicht mehr. Auch wenn es bisher einwandfrei funktioniert hat, solltest du kein Risiko eingehen. Du kannst das Produkt ganz unkompliziert in jeder TK Maxx Filiale zurückgeben. Im Store erhältst du den vollen Kaufpreis zurück oder eine Produkterstattung.