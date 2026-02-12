Lottoziehung: Oberösterreicher darf sich über hohe Summe freuen

Am Mittwoch ging die bereits dritte Lottoziehung ohne einen Sechser über die Bühne. EIn Oberösterreicher und ein Steirer drüfen sich aber über einen Gewinn freuen.

Es war am vergangenen Mittwoch bereits schon wieder die dritte Ziehung in Folge, die ohne einen Sechser zu Ende ging. Damit wartet am letzten Faschings-Wochenende ein Dreifachjackpot, wobei am Sonntag rund 3,3 Millionen Euro im Topf für die „sechs Richtigen“ liegen werden.

Zwei Gewinner beim Fünfer mit Zusatzzahl

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner, die jeweils mehr als 54.000 Euro erhalten. Ein Gewinn wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, der andere in der Steiermark mit einem Normalschein.

LottoPlus

Ebenfalls keinen Sechser gab es bei LottoPlus. Da die Sechser-Gewinnsumme wieder auf die Gewinner:innen eines Fünfers aufgeteilt wurde, gewannen hier 56 Spielteilnehmer jeweils mehr als 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Schließlich ist auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang ausgeblieben, da es keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat. Am Sonntag geht es somit um einen Jackpot, und das „Ja“ zum Joker könnte im Falle eines Sologewinns etwa 400.000 Euro wert sein. Die Ziehung am kommenden Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger. Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 11. Februar 2026, sind unter folgendem Link abrufbar.