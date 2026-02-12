Großer Produktrückruf für Skischuhe: „Nutzung sofort einstellen“

Die Sportmarke Head hat einen Produktrückruf für mehrere Skischuh-Modelle aus den Jahren 2015 bis 2022 gestartet. Grund sind mögliche Risse im Sohlenbereich, die das Verletzungsrisiko erhöhen können.

Wintersportler aufgepasst! Die Sportartikelmarke Head hat einen umfangreichen Produktrückruf für mehrere Skischuh-Modelle der Jahre 2015 bis 2022 gestartet. Betroffen sind unter anderem Modelle wie NEXT EDGE 85HT, VECTOR EVO ST, ADVANT EDGE 105, FORMULA RS 120 sowie weitere Varianten (siehe Liste der betroffenen Modelle in der Infobox). Die Maßnahme erfolgt aus Sicherheitsgründen, da bei der Nutzung Risse im Zehen- und Fersenbereich der Sohle auftreten können. Diese gelb markierten Teile sind für die Stabilität des Schuhs entscheidend. Wenn sie reißen, kann dies das Gleichgewicht und die Kontrolle auf der Piste beeinträchtigen und das Risiko von Stürzen und Verletzungen erhöhen.

Diese Skischuhe sind vom Produktrückruf betroffen Artikelnummern/Produktionsjahr 606616 NEXT EDGE 85HT 2016 2017

607056 VECTOR EVO ST 2017

607311 ADVANT EDGE 85 R 2017

607335 RAPTOR 50HT 2017 2018

607337 RAPTOR 40HT 2017 2018

608033 VECTOR RS 130 2018

608032 VECTOR RS 130S 2018

608113 ADVANT EDGE 105 2018

609060 VECTOR EVO ST 2019

607121 ADVANT EDGE 95 2017

601113 FORMULA RS 120 2021

601150 FORMULA 120 2021

602113 FORMULA RS 120 GW 2022

602124 FORMULA 120 GW 2022

602127 FORMULA 120 2022

605048 VECTOR RS 2015

606052 VECTOR EVO XR 2016 2017

606035 VECTOR EVO ST 2016

606115 ADVANT EDGE 95 2016

601105 FORMULA 130 RS 2021

601140 FORMULA 130 2021

Skischuh-Produktrückruf „Nutzung sofort einstellen“

Das Unternehmen warnt ausdrücklich davor, die betroffenen Skischuhe weiter zu benutzen und bittet seine Kunden, die Nutzung sofort einzustellen: „Stop using the product immediately“. Head betont, dass der Rückruf präventiv erfolgt, um mögliche Unfälle zu vermeiden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass ähnliche Rückrufe in der Vergangenheit bereits erfolgreich durchgeführt wurden und Kunden in der Regel unkompliziert unterstützt werden.

Produktrückruf: Sind meine Skischuhe betroffen?

So erkennst du betroffene Modelle: Der sechsstellige Artikelcode befindet sich auf der Innenseite der linken Ferse. Wende dich an das Unternehmen, wenn dein Skischuh vom Rückruf betroffen ist.

Vom Produktrückruf betroffen: Was kann ich tun?

Kunden, deren Skischuhe vom Rückruf betroffen sind, können laut dem Unternehmen zwischen zwei Lösungen wählen: Entweder den kostenlosen Austausch gegen ein gleichwertiges Paar Skischuhe oder eine volle Rückerstattung des ursprünglichen Kaufpreises. Für Details sollen sich Betroffene direkt an das Unternehmen wenden. Die HEAD Austria GmbH ist für Kunden in Österreich telefonisch unter +43 1 701 79 0 oder per Mail an info@at.head.com erreichbar.

