Olympia: Ergebnis im Super-G der Frauen – Medaille für Österreich

Der Super-G der Damen ist geschlagen, die Medaillen sind vergeben. Eine Italienerin holte sich Gold.

Sensationelle Leistung! Gold im Olympia-Super-G der Damen geht an Federica Brignone. Die Italienerin zeigte eine starke Fahrt und setzte sich in einer Zeit von 1:03.74 an die Spitze des Klassements. Mit viel Tempo und einer sauberen Linie behielt sie auf der anspruchsvollen Strecke die Nerven und legte die Bestzeit vor. Silber sicherte sich Romane Miradoli (FRA), die um 0,41 Sekunden langsamer war. Die Bronzemedaille ging an die Steirerin Cornelia Hütter (AUT). Auch dahinter war es eng: Ariane Radler (AUT) und Laura Pirovano (ITA) komplettierten die Top fünf und lagen nur wenige Zehntelsekunden zurück.

Ski Alpin: Brignone hat Olympia-Super-G gewonnen

Schon Früh sorgte Federica Brignone für eine sensationelle Zeit, danach wurde bis zum Ende gezittert. Vor allem zwischen Hütter und Rädler wurde es knapp, nur 0,01 Sekunden trennten die Beiden, mit dem besseren Ende für die Steirerin.

Federica Brignone (ITA) Romane Miradoli (FRA) Cornelia Hütter (AUT) Ariane Rädler (AUT) Laura Pirovano (ITA) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Elena Curtoni (ITA) Alice Robinson (NZL) Camille Cerutti (ITA) Malorie Blanc (SUI)

Ski-Alpin: So haben sich die Österreicherinnen im Olympia-Super-G geschlagen

Das österreichische Team landete bei diesem Rennen mit zwei Läuferinnen in den Top 5, darunter mit Cornelia Hütter auf dem Stockerl. Die Steirerin zeigte sich erfreut über ihren Erfolg. Mirjam Puchner und Nina Ortlieb kamen nicht ins Ziel.

