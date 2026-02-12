Uber Eats kommt: Liefer-Riese startet zweiten Anlauf in Österreich

Der US-Riese Uber Eats kehrt demnächst auf den österreichischen Markt zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstag offiziell bekannt gab, soll der Lieferdienst voraussichtlich ab Sommer 2026 wieder verfügbar sein.

Über die App kannst du dir dann nicht nur fertige Speisen aus Restaurants, sondern auch Produkte des täglichen Bedarfs direkt nach Hause liefern lassen. Courtney Tims, die Regionalmanagerin bei Uber Eats, zeigt sich optimistisch für den Neustart: „Wir freuen uns sehr über die Expansion nach Österreich und sehen hier ein enormes Potenzial, den Alltag zu erleichtern.“

Bereits bis März 2019 in Österreich tätig

Es ist nicht der erste Versuch des Anbieters in der Alpenrepublik. Bereits bis März 2019 war Uber Eats rund zwei Jahre lang in Österreich aktiv, allerdings beschränkte sich das Angebot damals ausschließlich auf Wien. Der damalige Rückzug wurde mit einem zu langsamen Wachstum begründet – im Vergleich zu anderen europäischen Metropolen blieb das Geschäft in Wien hinter den Erwartungen zurück.

App soll an österreichische Gegebenheiten angepasst werden

Für den Neustart hat Uber Eats aus der Vergangenheit gelernt. Die App soll umfassend an die österreichischen Gegebenheiten angepasst werden. Das bedeutet für dich: Eine vollständige deutsche Sprachunterstützung und die Integration der hierzulande gängigen Zahlungsmethoden sind fest eingeplant. Dass Uber die nötige Erfahrung mitbringt, zeigen die globalen Zahlen: Das Unternehmen kooperiert weltweit bereits mit mehr als einer Million Restaurants und Händlern in über 10.000 Städten auf sechs Kontinenten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 13:06 Uhr aktualisiert