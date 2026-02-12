Fast zwei Wochen im Spital: 71-Jähriger nach Frostunfall verstorben

Fast zwei Wochen kämpfte ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land nach einem Forstunfall um sein Leben. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Der Mann ist an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

Nach einem schweren Forstunfall im oberösterreichischen Bad Hall gibt es nun die traurige Gewissheit: Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land ist an seinen Verletzungen verstorben. Der Mann hatte am 17. Jänner bei Arbeiten im Wald lebensgefährliche Verletzungen erlitten, 5 Minuten bereichtete. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich nun mitteilte, erlag er diesen am 30. Jänner.

So kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall

Der 71-Jährige war gemeinsam mit einem 72-Jährigen und einem 36-Jährigen – alle aus dem Bezirk Steyr-Land – mit dem Fällen morscher Eschen beschäftigt. Gegen 10.15 Uhr zog der 72-Jährige mit einem Traktor einen Baum auf einen Forstweg. Kurz darauf fand er den 71-Jährigen neben einer weiteren Esche reglos am Boden. Der Mann war bewusstlos und musste sofort reanimiert werden, während die Rettung alarmiert wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde die Esche durch das Herausziehen des angehängten Baumes umgeworfen. Schwer verletzt kam der 71-Jährige in den Neuromed Campus Linz, wo er 13 Tage später seinen Verletzungen erlag.