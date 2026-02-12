Feuer in Nebengebäude: Florianis rücken mitten in der Nacht aus

Als die Florianis am Einsatzort eintrafen, stand ein überdachtes, offenes Nebengebäude eines Wohnhauses in Brand. Erst wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Brandausbreitung der Einsatz der Feuerwehren Jois, Weiden und Rust storniert, schließlich wurde die Feuerwehr Weiden doch noch zur Unterstützung für die Florianis aus Neusiedl am See angefordert. Beim Löschangriff hat man nämlich festgestellt, dass der Zubau mit einer komplexen Isolierung ausgestattet und die Wände teils doppelt verschlagen waren. Das erschwerte die Öffnung des bereits brennenden Dachstuhls. Bis zum Ende des Einsatzes wurden vier Atemschutztrupps eingesetzt, wobei manche öfter eingesetzt wurden.

„Brand Aus“ gegen 5 Uhr

Auch Fognails (Löschlanzen) wurden eingesetzt. Diese erwiesen sich als „sehr nützlich für die ersten Maßnahmen“, so die Florianis in einer Aussendung. Mit diesen konnte man im Zwischenraum einen Wassernebel erzeugen und somit eine Löschwirkung erzeugen. Kurz nach 5 Uhr konnte schließlich „Brand Aus“ gemeldet werden, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Insgesamt waren 30 Florianis vor Ort im Einsatz, auch die Polizei, die Rettung und die Energie Burgenland waren da.