Von Felsen eingeklemmt: Mann bei Bauarbeiten im eigenen Garten verletzt

Gegen 10.15 Uhr am war der Mann mit Arbeiten in seinem Garten beschäftigt, als der Fels plötzlich zur Seite kippte und seine Beine unter sich begrub. Laut Polizei war er „mit seinen Beinen unter dem mehrere hundert Kilo schweren Felsbrocken eingeklemmt“. Eine 25-jährige Nachbarin hörte seine Hilfeschreie und fand ihn unter dem Stein. Die Freiwillige Feuerwehr Scharnstein rückte aus und konnte den 38-Jährigen mit Hebekissen und technischer Ausrüstung befreien. Danach wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber Martin 3 ins Krankenhaus Gmunden geflogen. Die Bergung sei „unter Zuhilfenahme von Hebekissen und weiterer technischer Ausrüstung“ erfolgt, so die Landespolizeidirektion.