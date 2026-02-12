Gold und Bronze! Österreicher räumen beim Snowboardcross ab

Wow! Die Österreicher haben bei Olympia gerade im Snowboardcross richtig abgeräumt. Alessandro Hämmerle holt die Goldene, Jakob Dusek die Bronzene.

Es war ein Krimi, ein wahrer Showdown, der sich am heutigen Donnerstag, 12. Februar 2026, bei den Olympischen Spielen in Italien abgespielt hat. Nachdem die Steirerin Cornelia Hütter bereits Bronze für die alpinen Skifahrerinnen im Super-G geholt hat, legen wenig später die Snowboardcrosser nach.

Hämmerle verteidigt Olympia-Gold im Snowboardcross

Im Männerbewerb kommen sowohl Jakob Dusek als auch Alessandro Hämmerle als Zweite ihrer jeweiligen Läufe ins Finale. Dort fahren sie im Viererfinale lange gegeneinander um die Bronze-Medaille, als kurz vorm letzten Sprung der Angriff von den Österreichern kam – und wie! Hämmerle holte sich schließlich sogar Gold, ganz knapp vor dem Kanadier Eliot Grondin und kürt sich damit wie in Peking vor vier Jahren zum Olympiasieger. Und hinter Grondin landet mit Dusek ein zweiter Österreicher am Podium. Aidan Chollet aus Frankreich musste sich hier ganz knapp geschlagen geben und landet auf dem undankbaren vierten Platz.

Das Ergebnis des Snowboardcross-Herren-Bewerbs bei Olympia: Gold: Alessandro Hämmerle (Österreich) Silber: Eliot Grondin (Kanada) Bronze: Jakob Dusek (Österreich) Aidan Chollet (Frankreich) Loan Bozzolo (Frankreich) Jonas Chollet (Frankreich) Nick Baumgartner (USA) Lorenzo Sommariva (Italien) Lucas Eguibar Breton (Spanien) Martin Nörl (Deutschland)

