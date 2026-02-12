Besonderer Tag: Waschechte Salzburgerin feiert 100. Geburtstag

„Ich bin 100 Jahre alt.“ Das kann die Salzburgerin Anna Turri nun sagen, ihr 100. Wiegenfest hatte sie vor wenigen Tagen gefeiert. Das ließ sich auch Bürgermeister Bernhard Auinger nicht entgehen und war anlässlich des runden Geburtstags ebenfalls vor Ort und überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß und ein kleines Geschenk.

Geboren in Salzburg, aufgewachsen im Stadtteil Gnigl

Das Geburtstagskind ist übrigens eine waschechte Salzburgerin. Geboren in Salzburg ist sie im Stadtteil Gnigl aufgewachsen und nun lebt sie eben im Seniorenwohnhaus in Taxham. Mit dem Bürgermeister konnte sie bei ihrer Feier auch einige Worte wechseln und sprach mit ihm über ihren Alltag und die ein oder andere Erinnerung. Die Feier wurde von den Mitarbeitern des Seniorenwohnhauses organisiert und vorbereitet, „damit der besondere Tag in festlichem Rahmen begangen werden konnte“, berichtet die Stadt Salzburg nun.