Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadt Salzburg / Alexander Killer
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Jubilarin und einen Luftballon.
Die Jubilarin Anna Turri feierte ihren 100. Geburtstag.
Salzburg
12/02/2026
Anna Turri

Besonderer Tag: Waschechte Salzburgerin feiert 100. Geburtstag

100 Jahre alt ist Anna Turri aus Salzburg kürzlich geworden. Gefeiert wurde schließlich am Montag, 9. Februar 2026. Mit dabei war auch Bürgermeister Bernhard Auinger.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

„Ich bin 100 Jahre alt.“ Das kann die Salzburgerin Anna Turri nun sagen, ihr 100. Wiegenfest hatte sie vor wenigen Tagen gefeiert. Das ließ sich auch Bürgermeister Bernhard Auinger nicht entgehen und war anlässlich des runden Geburtstags ebenfalls vor Ort und überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß und ein kleines Geschenk.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Jubilarin und den Bürgermeister.
©Stadt Salzburg / Alexander Killer
Bürgermeister Bernhard Auinger überraschte das Geburtstagskind mit einem Blumenstraß und einem kleinen Geschenk.

Geboren in Salzburg, aufgewachsen im Stadtteil Gnigl

Das Geburtstagskind ist übrigens eine waschechte Salzburgerin. Geboren in Salzburg ist sie im Stadtteil Gnigl aufgewachsen und nun lebt sie eben im Seniorenwohnhaus in Taxham. Mit dem Bürgermeister konnte sie bei ihrer Feier auch einige Worte wechseln und sprach mit ihm über ihren Alltag und die ein oder andere Erinnerung. Die Feier wurde von den Mitarbeitern des Seniorenwohnhauses organisiert und vorbereitet, „damit der besondere Tag in festlichem Rahmen begangen werden konnte“, berichtet die Stadt Salzburg nun.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: