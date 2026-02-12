„Ganze Straße beleuchtet“: Grüner Feuerball begeistert Österreicher

Ein Himmelsphänomen hat viele Menschen in der Nacht auf Donnerstag, 12. Februar 2026, begeistert. Wer gegen 1.41 Uhr noch wach war und den Blick in den Himmel gerichtet hat, wurde Zeuge eines besonders hellen Feuerballs.

In der Nacht auf Donnerstag, 12. Februar 2026, hat sich eine „sehr helle Feuerkugel“ über den österreichischen Nachthimmel bewegt. Das berichtet nun auch die Sternwarte Gahberg des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut. Dort konnten die Überwachungskameras das Himmelsphänomen aufnehmen. Alles dazu hier auch online auf der Seite der Sternwarte. Gleichzeitig konnten auch gleich drei Kameras der Haus der Natur Sternwarte in Obertrum am See (Salzburg) die stark leuchtende Kugel aufnehmen. Die Videos hat man auf Facebook im folgenden Posting geteilt. Dort ist zu sehen, wie der Feuerball immer heller und heller wird und schließlich verglüht.

Was ist eine Feuerkugel/ein Feuerball? Bei einer Feuerkugel bzw. einem Feuerball handelt es sich um ein besonders helles Meteorereignis. Es handelt sich also um einen sehr hellen Meteor. Die Objekte, die diese Erscheinungen auslösen, sind deutlich größer als jene, die Sternschnuppen auslösen. Damit die Leuchterscheinung überhaupt erst entsteht, müssen diese Meteoroiden in die Erdatmosphäre eindringen.

Feuerball über Österreich: „Im ersten Moment dachte ich, ich sehe ein Feuerwerk“

Doch auch auf Reddit haben sich mehrere Personen gemeldet, die das Ereignis unfreiwillig mitverfolgt haben. „Im ersten Moment dachte ich, ich sehe ein Feuerwerk“, schreibt jemand. Und: „So hell beim Verglühen, dass die ganze Straße beleuchtet war.“ Und er war dabei scheinbar nicht der Einzige. Auch weitere Menschen haben sich gemeldet und „sehr darauf gehofft, dass ich nicht der Einzige war“, schreibt jemand aus Bayern. Eine ähnliche Meldung kommt auch aus Teisendorf in Salzburg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 16:39 Uhr aktualisiert